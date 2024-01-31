Memleket Partisi'nin 24 belediye başkan adayını açıklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için partisinin izleyeceği yol haritasını bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

İnce, CHP'nin aday çıkarmasını istemediği diğer partileri 'bölücü' ve 'saray yandaşı' olarak itham ettiğini belirtti.

İnce, CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkanlığı için kendisine ret cevabı verdiğini söyledi. İnce, Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP'nin bakanlık, 39 milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi paylar verdiği Altılı Masa grubunun CHP'den ayrıldığını belirtti. İnce, CHP'nin seçim kazanmaktan çok kurultay kurma derdinde olduğunu söyledi.

İnce, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. İstanbul adayının kim olduğunu, 39 ilçenin adaylarının netleşmesinden sonra duyuracağını belirtti.







İnce, Can Atalay'ın milletvekilliğinin iptal edilmesini eleştirdi. Can Atalay'ın hapishanede olmasının doğru olmadığını belirten İnce Atalay'ın Meclis'te olması gerektiğini söyledi.

İnce, 24 ilçe için partisinin belediye başkan adaylarını duyurdu. Adaylar arasında Ankara Etimesgut'tan Ömer Özdoğan, İstanbul Büyükçekmece'den İbrahim Dönmez, Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Ceren yer aldı.

MUHARREM İNCE PARTİSİNİN 24 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için partisinin 24 ilçe belediye başkan adayını bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. İnce, adaylar arasında Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş'tan isimlerin olduğunu belirtti. İşte o adayların isimleri:

Adana Sarıçam Belediyesi için Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi için Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediyesi için Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediyesi için Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediyesi için Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediyesi için Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediyesi için Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediyesi için Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi için İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediyesi için Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediyesi için Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediyesi için Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi için Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi için Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi için Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediyesi için Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediyesi için İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediyesi için Adem Demir, Konya Meram Belediyesi için Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediyesi için Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediyesi için Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediyesi için Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediyesi için Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediyesi için Sami Eroğlu.