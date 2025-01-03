Memur-Sen Lideri Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Refah Payı Talebi

Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine 'Refah Payı' Talebi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri için önemli bir talepte bulundu. Yalçın, toplu sözleşme masasına getirdikleri teklifi hatırlatarak, 6 aylık ilk teklifin %15 zam ve %10 refah payı ile başlaması gerektiğini vurguladı.

Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Yalçın, aralık ayı enflasyonunun %1,03 ve yıllık enflasyonun %44,38 olarak açıklandığını hatırlatarak, bu verilerin kamu görevlileri için büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. 6 aylık enflasyonun %15,75 ve enflasyon farkının %5,23 olduğunu söyleyen Yalçın, kamu görevlisi emeklilerinin artış oranının %11,54 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Zam Oranları Gerçekçi Değil

Bunun yanı sıra, Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçsuz kalmasının ardından Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için verdiği %6 zam kararına tepki gösterdi. Yalçın, devletin belirlediği yeniden değerleme oranının %43,93 olduğunu ve kira artışı gibi diğer harcamaların oldukça yüksek seviyelere ulaştığını dile getirdi.

Yalçın, bu zammı kabul etmediklerini belirterek, emekçilerin maaşlarının marketlerde yapılacak fiyat artışları ile eridiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon tahmininin %21 olarak açıkladığını söyleyen Yalçın, güncel verilerin bu tahminlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Refah Payı Talepleri

Yalçın, enflasyonun artarken maaşların makul seviyelerde artırılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, kamu görevlilerine %15 zam ve %10 refah payı önerilerinin kabul edilmesi gerektiğini açıkladı. Gelir vergisi sisteminin adaletli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Yalçın, kamu görevlerinin gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini talep etti.

Son olarak, Yalçın, 7 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenleyecekleri etkinlikte, kayıplarının tazmini ve toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması için seslerini yükselteceklerini açıkladı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.