Meriç Nehri'nde operasyon: 106 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Meriç üzerinden yapılan sevkiyatı engelledi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan'dan kayık ile Meriç Nehri üzerinden ülkeye sokulmak istenen uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu, Meriç ilçesine bağlı Küplü köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 5 adet valiz içinde 97 kilogram skunk ile 9 kilogram kokain bulundu.
Olayla ilgili olarak 2 araç, 1 adet cep telefonu ve nehir üzerinden yasa dışı geçişte kullanılmaya çalışılan 1 tekne muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
