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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi yüzde 50'de sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyonun ana eğilimindeki geçici kesintiye dikkat çeken TCMB, likidite gelişmelerini yakından izlemeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:51
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Politika faizi yüzde 50'de sabit kaldı

Merkez Bankası, bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmede, banka yetkilileri aylık enflasyondaki zayıflama eğiliminin Mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığını belirtti. Ek olarak, likidite gelişmelerinin yakından izlendiği ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilebileceği vurgulandı.

Faiz kararına ilişkin açıklamada, enflasyon beklentileri, hizmet sektöründeki yüksek seyir ve jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları canlı tuttuğu ifade edildi. Yurt içi talebin hala enflasyonist düzeyde seyrettiği ancak yavaşladığı belirtilirken, Merkez Bankası'nın enflasyon üzerindeki ihtiyatlı duruşunu sürdürdüğü vurgulandı.

Parasal Sıkılaştırmanın Etkileri ve Gelecek Politikalar

Kurul, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğini açıkladı. Politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı sıkı para politikası duruşunun devam edeceği belirtildi. Merkez Bankası, gelecekteki toplantılarda enflasyon ve talep eğilimlerini yakından izleyeceğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atacağını kaydetti.

Sterilizasyon Araçları ve Likidite Yönetimi

Likidite gelişmelerinin izlendiği ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi. TCMB, kredi ve mevduat piyasalarında olası dalgalanmalara karşı makroihtiyati adımlarla destek vereceğini belirtti.

Bir Sonraki PPK Toplantısı 23 Temmuz'da

Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısının 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Banka, fiyat istikrarını koruma hedefi doğrultusunda kararlılıkla hareket edeceğini ve ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendireceğini ifade etti.

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