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Merkez Bankası’nın Faiz Kararına Piyasadan Sert Tepki! Rezervler 5 Milyar Dolar Azaldı!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz rezervlerinde yaşanan 5 milyar dolarlık erime dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:35
Merkez Bankası’nın Faiz Kararına Piyasadan Sert Tepki! Rezervler 5 Milyar Dolar Azaldı!

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, döviz kurlarında sert bir hareketlilik ve Türk Lirası'nda değer kaybına neden oldu. Bankanın faiz oranlarını sabit tutma kararı, dolar ve euro kurlarında yüzde 1'e varan artışlarla sonuçlandı. Bu durum, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden satış yapmasına yol açtı. 

Geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararının ardından yaşanan rezerv erimesi, toplamda 5 milyar doları aşarak piyasalardaki belirsizliği artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, ekonomi yönetimine olan güveni artırmaya yönelik olsa da, piyasalar somut adımlar bekliyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, piyasalarda sert tepkilere yol açtı. Perşembe günü alınan karar sonrası dolar ve euro kurlarında yüzde 1'e yakın yükseliş yaşanırken, döviz rezervlerinde 5 milyar dolarlık erime gerçekleşti.

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