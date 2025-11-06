Mersin-Anamur D-400'de Tır Devrildi — Sürücü Hafif Yaralandı

Mersin-Anamur D-400'de Tır Devrildi

Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Bozyazı ile Anamur ilçeleri arasındaki sınırlarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 02 ACH 165 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü alarak Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

