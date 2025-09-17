Mersin Bozyazı'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bozyazı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Kazalar, ilçede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Merkez Mahallesi'ndeki çarpışma

Merkez Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ADV 064 plakalı otomobil ile E.B.nin kullandığı 33 BAM 499 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.B. ile yolcu Y.B. yaralandı.

Şehitler Caddesi'ndeki kaza

Şehitler Caddesi'nde ise M.T. yönetimindeki 33 APG 934 plakalı motosiklet ile O.D. idaresindeki 33 AFY 193 plakalı otomobil çarpıştı. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza noktalarına sevk edildi. Kazalarda yaralananlar, Anamur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.