Mersin Çamlıyayla'da Kayalıklardan Düşen Kişi 4 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri zorlu araziye ipli erişim tekniğiyle ulaştı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun soluklu müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda yaralanan M.E., ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, Sebil Mahallesi sınırlarındaki Cehennem Deresi Milli Parkı'nda meydana geldi. L.M. ve M.E. doğa yürüyüşüne çıktıkları sırada, M.E. kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek metrelerce aşağıya düştü.

Kendi imkanlarıyla arkadaşının yanına ulaşan L.M., yaralanan M.E.'yi görünce yardım çağırdı. Bulunduğu noktada telefon sinyali olmaması üzerine yüksek bir noktaya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE ve jandarma sevk edildi. Ekipler, yaralının bulunduğu alana ulaşmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 kilometrelik dik ve kayalık araziye kurulan ipli erişim tekniğiyle M.E.'nin bulunduğu noktaya ulaştı. Sedyeye alınan yaralı, kurulan sistemle güvenli şekilde yukarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.E. hastaneye sevk edildi. Kurtarma operasyonunun toplamda 4 saat sürdüğü bildirildi.