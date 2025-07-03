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Mersin'de 41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Kızının Evinde Yakalandı

Mersin'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, kızının evinde yakalandı. Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:56
Mersin'de 41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Kızının Evinde Yakalandı

Mersin'de, toplamda 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü M.A., kızının evinde yapılan bir operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada, M.A'nın hakkında 10 suç kaydı bulunduğu ve en dikkat çekici suçunun "sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" olduğu belirtilmiştir.

Jandarma ekipleri, firari hükümlüyü takip ederek saklandığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyon sonucunda M.A. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Mersin'de hakkında 10 suçtan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kızının evinde...

Mersin'de hakkında 10 suçtan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kızının evinde yakalandı.

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