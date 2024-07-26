Mersin'de Aile Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Aile Zamanı İçinde Trajik Bir Olay

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan korkunç cinayet olayında, Musa Ö. (52), boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21), kayınpederi İbrahim A. (56) ve kayınvalidesi Elif A. (54)'yı tabancayla vurdu. Zanlı, cinayetlerin ardından jandarmaya teslim oldu.

Olayın Ayrıntıları

Darısekisi Mahallesi'ndeki evde gerçekleşen bu trajik olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı. Musa Ö., jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının Tutuklanması

Kısa bir soruşturmanın ardından, Musa Ö. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte ve yetkililer detayları araştırmaktadır.