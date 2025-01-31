Mersin'de Çiftçi 5 Kilogramlık İstiridye Mantarı Buldu

Mersin'in Mut ilçesinde, ceviz bahçesinde yapılan bir keşif, mantar severleri heyecanlandırdı. Sertavul Yaylası Akçeşme mevkisinde yaşayan çiftçi Ömer Aslan, ağaçlarını kontrol ederken yaklaşık 5 kilogram ağırlığında dev bir istiridye mantarı buldu.

Aslan, büyük mantarı kökünden çıkararak şehir merkezine götürdü. Mantarın ağır olduğu terazi yardımıyla ölçüldü ve ağırlığı 5 kilogram olarak kaydedildi. Mantar, görenlerin dikkatini çekti ve ilgi odağı oldu.

Ömer Aslan, yaptığı açıklamada, "Dağlık alanlarda zaman zaman mantar topluyorum. Ceviz ağaçlarımın yer aldığı bölgede bu muazzam istiridye mantarını fark ettim. Kesilmiş bir meşe ağacının dibinden çıktı. İlk kez bu kadar büyük bir mantar ile karşılaştım," diye ifade etti.

Mersin Mut ilçesinde çiftçi Ömer Aslan, ceviz bahçesinde 5 kilogramlık istiridye mantarı buldu.