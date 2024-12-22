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Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 7 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı

Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:37
Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 7 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı

Mersin'de DEAŞ'a Yönelik Önemli Bir Operasyon

Mersin merkezli olarak gerçekleşen ve 8 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonu, önemli gelişmelerle son buldu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, terör örgütüne finans sağladığı öne sürülen kişilerin kimliği belirlendi. Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 7 zanlı yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Bu materyallerin detaylı incelenmesi bekleniyor.

Adli Süreç ve Sonuç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamaların, DEAŞ ile mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7...

Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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