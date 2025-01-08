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Mersin'de Kamyonette 44 Kilo Eroin Yakalandı

Mersin'de bir operasyonda 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:18
Mersin'de Kamyonette 44 Kilo Eroin Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 44 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen bir operasyonda, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu çalışma, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütüldü.

Operasyon kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan bir kamyonet, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı ve bu arama sonucunda eroin bulundu.

Kamyonette bulunan S.D. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kamyonetin durdurulması, eroinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin gözaltına alınması anları, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin'de, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2...

Mersin'de, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2...

Mersin'de, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

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