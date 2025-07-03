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Mersin'de Patili Dostlar Buluşması Hayvan Severleri Bir Araya Getirdi

Mersin'de düzenlenen Patili Dostlar Buluşması, hayvanseverleri bir araya getirerek kedi ve köpek yarışmalarıyla renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 22:16
Mersin'de Patili Dostlar Buluşması Hayvan Severleri Bir Araya Getirdi

Mersin'de, Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen Soli Güneş Festivali çerçevesinde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi. Bu keyifli etkinlik, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde gerçekleşti ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, hayvan sevgisini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Patili Dostlar Buluşması, kedi ve köpekleriyle katılan vatandaşları bir araya getirdi. Etkinliğe katılmak isteyen hayvanseverler, önce kayıt yaptırdı.

Katılımcılar, oluşturulan platformda kedi ve köpekleriyle yürüyüş yaparak yarışmaya katıldı. Bu esnada, jüri tarafından oylanan can dostlar, izleyicilerden de büyük alkış aldı. Yarışmanın sonunda jüri üyeleri, ilk 3'e giren 2 köpek ve 1 kediyi belirledi.

Birinciliği elde eden hayvan sahiplerine, veterinerlik hizmeti ve mamalardan oluşan ödüller verildi. Ayrıca, Soli Güneş Festivali boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler düzenleneceği belirtildi. Festivalin kapanışı ise 6 Temmuz'da yapılacak.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar...

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi. Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde ayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla Patili Dostlar Buluşması yapıldı. Buluşma kapsamında düzenlenen yarışmada hayvanseverler oluşturulan platformda kedi ve köpekleriyle yürüdü.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar...

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi. Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde ayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla Patili Dostlar Buluşması yapıldı. Buluşma kapsamında düzenlenen yarışmada hayvanseverler oluşturulan platformda kedi ve köpekleriyle yürüdü.

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