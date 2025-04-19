Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 5 Gözaltı ve 5 Bin Sahte Euro Ele Geçirildi

Mersin'de Sahte Para Operasyonu

Mersin'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, parada sahtecilik suçuna yönelik belirlenen adreslerde başladı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan da aranan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G. adlı şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, poşetler içinde 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Mersin'deki bu operasyon, sahte para ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.