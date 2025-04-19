DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.537,36 -0,89%

Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 5 Gözaltı ve 5 Bin Sahte Euro Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı ve 5 bin sahte avro ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:15
Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 5 Gözaltı ve 5 Bin Sahte Euro Ele Geçirildi

Mersin'de Sahte Para Operasyonu

Mersin'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, parada sahtecilik suçuna yönelik belirlenen adreslerde başladı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan da aranan M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç. ve M.C.G. adlı şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, poşetler içinde 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Mersin'deki bu operasyon, sahte para ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2...

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2...

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
2
Berk Atan Eskişehir'de Geçirdiği Trafik Kazasında Yaralandı
3
İzmir Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Kanseri Yenen İzmirli Çocuklar Meclis'i Ziyaret Etti
5
Şanlıurfa'da Otomobil Kaya ile Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Elazığlı Hayırsever Hacı Bahçeci, Gazze İçin Arabasını Bağışladı
7
Mersin'de Sahte Para Operasyonu: 5 Gözaltı ve 5 Bin Sahte Euro Ele Geçirildi

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası