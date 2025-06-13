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Mersin'de Taksici, El Freni Çekilmeyen Aracı Durdurdu

Mersin'de bir taksici, el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobilini durdurarak büyük bir faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:05
Mersin'de Taksici, El Freni Çekilmeyen Aracı Durdurdu

Mersin'de Taksicinin Cesur Müdahalesi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü el frenini çekmeden araçtan inince büyük bir tehlike yaşandı. Hareket etmeye başlayan otomobili, taksici Sinan Şenlik durdurmayı başardı.

Arabanın Peşinden Koştu

Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, kaldırıma çıktığı sırada taksi durağında bulunan Şenlik tarafından fark edildi. Sürücüsü olmayan aracın arkasından bir yaşlının "durdurun" diye bağırdığını duyan taksici, hemen harekete geçti.

Sinan Şenlik, "Arkadaşım birden 'geliyor' dedi. Arkamı döndüğümde, sürücüsü olmayan bir araç bize doğru geliyordu. Arabanın gittiğini görünce arkasından koşarak içine atlayıp el frenini çektim" diye konuştu.

Büyük Bir Facianın Eşiğinden Dönüldü

Olay anında otomobili durdurarak, büyük bir kazanın önüne geçtiğini belirten Şenlik, "Eğer el frenini çekmemiş olsaydım, balık pazarında oturup yemek yiyen insanların üzerine doğru gidiyordu. Oradan geçen bir kadına da çarpma riski vardı" dedi.

Şenlik, "Hava sıcak, insanlarımız dalgın. Bundan sonra daha çok dikkat etseler iyi olur. Olay süreci içerisinde aracın düzgün bir şekilde yanımızdan geçtiğini ve hiçbir yere çarpmadığını da belirtmek isterim" şeklinde ifade etti.

Sonuç olarak, bu cesur davranışla Sinan Şenlik, insanlık görevini yerine getirdiğini düşündüğünü ve herkesin aynı şeyi yapacağını vurguladı.

Mersin'de sürücüsünün el freni çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobili, taksici...

Mersin'de sürücüsünün el freni çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobili, taksici durdurdu. Taksici Sinan Şenlik, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mersin'de sürücüsünün el freni çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobili, taksici...

Mersin'de sürücüsünün el freni çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobili, taksici durdurdu. Taksici Sinan Şenlik, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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