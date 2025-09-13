Mersin'de Tır Yolcu Otobüsüne Arkadan Çarptı — Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Mut ilçesinde Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu araçlar devrildi; yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:52
Sertavul Geçidi Burunköy'de Meydana Gelen Kazada Araçlar Devrildi

Mersin'in Mut ilçesinde, Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde seyir halindeki bir tır, aynı güzergâhta ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hem tır hem de yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine yapılan ihbarın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan tır sürücüsü ile yolcu otobüsünde bulunan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler kaza nedenini ve oluş şekillerini incelemeye devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde tır yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

