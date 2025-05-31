Mersin'de Trafik Kazası: Otomobil Sulama Kanalında Asılı Kaldı, 3 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, büyük bir trafik kazası yaşandı. Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi'nde M.A. (40) idaresindeki 33 AKJ 871 plakalı otomobil ile M.Y. (71) yönetimindeki 33 ACS 135 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından, M.A.'nın aracı kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarında asılı kaldı.

Olay sonrası durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler, derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan M.A. ile otomobildeki iki kişiyi hızlıca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ayrıca, kazaya karışan otomobilin bulunduğu yerden kurtarılması için çekici çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarında asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.