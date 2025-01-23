Mersin'de Traktör Koltuğunda Bulunan Cenk Canpolat'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

Mersin'de Şoke Eden Olay: Traktör Koltuğunda Ölü Bulunan Cengiz Canpolat'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 16 Ocak tarihinde traktörün sürücü koltuğunda Cengiz Canpolat (60) ölü olarak bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek önemli ipuçlarına ulaştı.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Canpolat'ın katil zanlısı olarak belirlenen M.M.Ö., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmada yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tarsus'un Damlama Mahallesi'nde gerçekleşen olay, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Cengiz Canpolat'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Bu olay, bölgede ciddi bir infial yarattı.