Mersin'de Yetkisiz Muayene Yapan Yabancı Doktor ve Eşi Yakalandı

Mersin'de Yetkisiz Muayene Skandalı

Mersin'de, mesleki yeterlilik belgesi olmadan hastaları muayene eden Suriye uyruklu doktor K.Ş. ve eşi S.Ş. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu çiftin yasadışı sağlık hizmeti sunduğu ve ilaç ticareti yaptığı tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, K.Ş. ile eşi S.Ş. yakalanırken, yapılan aramalarda birçok yasadışı malzeme ele geçirildi.

Doktor önlüğü

Ultrason cihazı

Steteskop

2 tansiyon cihazı

75 enjektör

Akupunktur ölçüm cihazı

237 akupunktur iğnesi

320 cinsel içerikli ilaç

İlaç üretiminde kullanılan malzemeler

Gözaltına alınan çift, daha sonra jandarma merkezine götürüldü. Ayrıca jandarma kameraları, şüphelilerin kiraladıkları dükkanın arka kısmını muayene odasına çevirdiklerini gösteren görüntüler kaydetti.

Mersin'de, mesleki yeterlilik belgesi olmadan hastaları muayene ettiği belirlenen yabancı uyruklu doktor ve eşi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu işi gerçekleştirdiği adreste yapılan aramada, doktor önlüğü, ultrason cihazı, steteskop, 2 tansiyon cihazı, 75 enjektör, akupunktur ölçüm cihazı, 237 akupunktur iğnesi, 320 cinsel içerikli ilaç ve ilaç üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.