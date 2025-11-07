Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Sınavlarını Tamamladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü işçi alım sınavlarını tamamladı

Sınavlar Kuyuluk Orman Deposunda gerçekleştirildi, değerlendirme sürüyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek Engelli ve Eski Hükümlü/TMY işçisi kadroları için düzenlenen sözlü ve uygulamalı sınavlar tamamlandı.

Sınavlar Kuyuluk Orman Deposunda yapıldı. Buna göre 36 engelli aday 5 Kasım tarihinde sözlü sınava katılırken, 19 Eski Hükümlü/TMY adayı 6 Kasım tarihinde hem sözlü hem de uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınavların değerlendirme süreci halen devam ediyor. Başarılı olan adayların isimleri önümüzdeki günlerde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

