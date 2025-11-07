Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Sınavlarını Tamamladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Kuyuluk Orman Deposunda 36 engelli (5 Kasım) ve 19 eski hükümlü/TMY (6 Kasım) adayın sözlü ve uygulamalı sınavlarını tamamladı; sonuçlar yakında açıklanacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:39
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Sınavlarını Tamamladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü işçi alım sınavlarını tamamladı

Sınavlar Kuyuluk Orman Deposunda gerçekleştirildi, değerlendirme sürüyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek Engelli ve Eski Hükümlü/TMY işçisi kadroları için düzenlenen sözlü ve uygulamalı sınavlar tamamlandı.

Sınavlar Kuyuluk Orman Deposunda yapıldı. Buna göre 36 engelli aday 5 Kasım tarihinde sözlü sınava katılırken, 19 Eski Hükümlü/TMY adayı 6 Kasım tarihinde hem sözlü hem de uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınavların değerlendirme süreci halen devam ediyor. Başarılı olan adayların isimleri önümüzdeki günlerde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ALINACAK 'ENGELLİ VE ESKİ...

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ALINACAK 'ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY' İŞÇİSİ KADROLARINA YÖNELİK SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVLAR TAMAMLANDI.

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ALINACAK 'ENGELLİ VE ESKİ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı