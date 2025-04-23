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Mersin Sahilinde Emekli Uzman Çavuşun Cesedi Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki Akkum sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:52
Mersin Sahilinde Emekli Uzman Çavuşun Cesedi Bulundu

Mersin'in Silifke İlçesinde Trajik Olay

Mersin'in Silifke ilçesinde, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Hareketsiz bir kişinin sahilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin, 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Z.Y.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

Cesedin, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu. Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum...

Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu. Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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