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Mersin Silifke'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, etkili müdahalelerle söndürüldü. Hatay'daki yangından dönen helikopter de destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:07
Mersin Silifke'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen yangın, uzman ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Çıktığı Bölge

Kavak Mahallesi'nde yerleşim alanlarına ve bir hayvan çiftliğine yakın arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yardımcı Ekipler Harekete Geçti

Yangın ihbarının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 3 arazöz ve su tankları yönlendirildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmalara, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 30 Haziran'da çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından dönen helikopter de havadan destek verdi.

Soğutma Çalışmaları Başladı

Yapılan müdahale ile yangının söndürüldüğü alanda, sonrasında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

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