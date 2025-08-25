DOLAR
Mersin Trafik Kazasında Ölen Farah'ın Cenazesi Diyarbakır'da Defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden devlet koruması altındaki Farah'ın cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:31
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğunun cenazesi Diyarbakır'da defnedildi.

Cenaze Töreni

Cenaze, Mersin'den karayolu ile Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığına getirildi. İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan namazın ardından Farah'ın cenazesi toprağa verildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza Ayrıntıları

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan minibüs, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı araçla, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki bakım personeli Polat ile devlet koruması altındaki Farah hayatını kaybetmiş, kazada toplam 10 kişi yaralanmıştır.

