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Mersin Valisi Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:53
Mersin Valisi Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mersin Valisi Pehlivan'dan Önemli Katılım

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılmak üzere bir araya geldi. Vali Pehlivan, basın fotoğraflarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tarz etkinliklerin görsel iletişimi güçlendirdiğini belirtti.

Kamuoyuna Açık Oylama Süreci

Vali Pehlivan, oylamanın Türkiye'deki gazetecilerin ve foto muhabirlerinin eserlerini değerlendirmek açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği bu oylama, her yıl birçok ilgi çekici fotoğrafı ve hikayeyi bir araya getiriyor.

Pehlivan, Anadolu Ajansı’nın yaptığı bu çalışmalara destek vermenin ve oylama sürecine katılmanın kendisi için bir onur olduğunu söylerken, bu tür etkinliklerin yerel ve ulusal anlamda haberin yayılmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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