Mersinli Mühendis Kızı İçin Kayak Simülasyonu Tasarladı

Mersinli Mühendis Kızı İçin İnovatif Kayak Simülasyonu Tasarladı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan mühendis Gökalp Bulut (42), kızı Nil Bulut (8) için yerli imkanlarla tasarladığı kayak simülasyonu ile 4 mevsim kayak eğitimi sunmayı amaçlıyor.

İki Yıllık Bir Çalışmanın Ürünü

Kızının kayak sporuna olan merakı doğrultusunda simülasyon tasarlamaya karar veren Bulut, iki yıl süren çalışması sonucunda ekipman ve mekanizmalarının tamamını yerli malzemelerden kullanarak bir sistem geliştirdi. Bu simülasyon, ön ve arka sisteminde yer alan band ve entegre elektrikli motor sayesinde kullanıcıya çeşitli kayak deneyimleri sunuyor.

Spor Salonu Ortamında Kayak Eğitimi

2 metre genişliğindeki simülasyon, dağ pisti eğimlerine uygun hareket ederek kullanıcıların temel duruş pozisyonlarını öğrenmelerine imkan tanıyor. Mühendis, simülasyonu test aşamasını başarıyla geçtikten sonra arkadaşının spor salonuna taşıyarak 12 ay boyunca kayak yapma imkanı sağlıyor.

Kayak Yapmanın Kolay Yolu

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporu ile kendisi ve kızının ne kadar iç içe olduğunu vurguladı. Kızının kayak yaparken karşılaştığı zorluklar nedeniyle bu simülasyonu geliştirdiğini belirten Bulut, "Bu ekipmanla çocukların ve yetişkinlerin kayak öğrenmesini istiyoruz" diyerek hayalinin çok sayıda kişiyi bu sporla tanıştırmak olduğunu ifade etti.

Deneyim Kazanmanın Önemi

Bulut, kayak sporu için hazırlanan simülasyonun, beoğlusu 'kayak yapmaya gitmek' yerine bir disiplin süreci olduğunu söyledi. Bu simülasyonla kullanıcıların kas hafızalarının gelişip kayak öncesinde deneyim kazanmalarını hedefliyor. "Burada verdiğimiz eğitimlerle kayak yapmaya gidenler dağda nelerle karşılaşabileceklerini bilecek" şeklinde konuştu.

Kızının Keyfi ve Kullanıcıların Deneyimi

Nil Bulut, babasının tasarladığı simülasyon sayesinde kayak yaparken ne kadar keyif aldığını dile getirerek, "Burada yaptığım çalışmalar sayesinde dağda kayak yapmak kolay olacak" dedi. Ayrıca, simülasyonu deneyimleyen 8 yaşındaki Bade Aktay ise kendisini kar üstünde kayak yapıyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan mühendis Gökalp Bulut, kızı Nil Bulut için yerli imkanlarla tasarladığı simülasyonla 4 mevsim kayak yapmak isteyenlere ulaşmayı hedefliyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan mühendis Gökalp Bulut, kızı Nil Bulut için yerli imkanlarla tasarladığı simülasyonla 4 mevsim kayak yapmak isteyenlere ulaşmayı hedefliyor.