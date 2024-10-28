Mervan el-Bergusi'ye Yönelik Şiddetli Saldırılar

Mervan el-Bergusi'nin Hapishanede Maruz Kaldığı Şiddet

Filistin'in önemli simalarından biri olan Mervan el-Bergusi, 2002 yılından bu yana İsrail hapishanesinde tutuklu bulunuyor. Son günlerde gelen haberlere göre, Fetih Hareketi üyesi Bergusi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti, yayınladıkları bir açıklamada, Bergusi'nin hapiste maruz kaldığı şiddete dikkat çekti. Megiddo Hapishanesi'nde yaşanan acımasız saldırı, Bergusi'nin başına, kulaklarına, kaburgalarına ve uzuvlarına odaklandı ve bu durum sağ kulağında kanama ve sağ kolunda yaralanmalara neden oldu.

Uluslararası Müdahale Çağrısı

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Bergusi'nin hapiste yaşadığı durumu kınayarak uluslararası kamuoyuna acil müdahale çağrısında bulundu. Fettuh, Bergusi'nin Megiddo Hapishanesi'nde üç aydan beri korkunç bir tecrit ve işkenceye maruz kaldığını vurguladı.

Geçmişteki Rolü

Mervan el-Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada sırasında ve 2000 yılında yaşanan ikinci İntifada'da önemli bir figür olarak biliniyor. İsrail, Bergusi'ye 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermiştir. Şimdi ise onun hayatı için uluslararası topluma düşen sorumluluklar artıyor.

Son Söz

Bergusi'nin yaşadığı zorluklar, uluslararası insan hakları kuruluşlarının dikkatini çekmeli ve çözüm arayışlarına hız kazandırmalıdır.