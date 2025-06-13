Mescid-i Nebevi'de Cuma Namazı İçin Binlerce Hacı Bir Araya Geldi

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı.

Hacılar, Medine'deki günlerini ibadet ve mübarek mekan ziyaretleriyle geçirirken, cuma namazı için günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye akın etti.

Namaz öncesi, hacılar Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, zaman zaman nafile namazlar da kıldılar. Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte, Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk gözlemlendi.

Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti. Cuma namazının ardından, cenaze namazı da kılındı ve hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek selamlama ve dua etti.

Hac görevini tamamlayan Türk hacıların son kafilesi, Mekke'den 4 Temmuz ve Medine'den 7 Temmuz tarihlerinde yurda hareket edecek.

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı. Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı. Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.