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Mescid-i Nebevi'de Cuma Namazı İçin Binlerce Hacı Bir Araya Geldi

Müslümanlar, Medine'de Mescid-i Nebevi'de cuma namazını eda etmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:24
Mescid-i Nebevi'de Cuma Namazı İçin Binlerce Hacı Bir Araya Geldi

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı.

Hacılar, Medine'deki günlerini ibadet ve mübarek mekan ziyaretleriyle geçirirken, cuma namazı için günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye akın etti.

Namaz öncesi, hacılar Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, zaman zaman nafile namazlar da kıldılar. Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte, Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk gözlemlendi.

Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti. Cuma namazının ardından, cenaze namazı da kılındı ve hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek selamlama ve dua etti.

Hac görevini tamamlayan Türk hacıların son kafilesi, Mekke'den 4 Temmuz ve Medine'den 7 Temmuz tarihlerinde yurda hareket edecek.

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında...

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı. Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında...

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı. Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.

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