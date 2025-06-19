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Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Meteoroloji, Türkiye'nin çeşitli illeri için hava durumu uyarılarını açıkladı; 25 ilde yağış, Güneydoğu'da ise aşırı sıcaklar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 00:02
Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu Türkiye için önemli bir hava durumu raporu yayımladı. Vatandaşları, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli sağanak yağışlar konusunda uyaranMeteoroloji, özellikle Pazar günü için dikkat çekici uyarılar yaptı.

Ülkenin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 39 dereceye kadar çıkarken, 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve sel riski var. İşte il il Türkiye'yi bekleyen hava durumu detayları:

Cumartesi İçin İlk Uyarı

Meteoroloji’nin verilerine göre, yağışlı hava dalgası Cumartesi gününden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. 21 Haziran Cumartesi günü, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Bu illerde oturan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Asıl Uyarı Pazar İçin

22 Haziran Pazar günü, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in doğusundaki 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’nin yayımladığı listeye göre, Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş sakinlerinin Pazar gününü evlerinde geçirmeleri öneriliyor.

Güneydoğu Türkiye Yanacak

Türkiye’nin bir bölümü yağışlarla savaşa başlarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise sefalet içinde kalacak. Meteoroloji, bu bölge için bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. 22 Haziran Pazar günü, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt gibi illerde hava sıcaklıklarının gölgede 39 dereceyi bulması öngörülüyor.

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