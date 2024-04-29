Meteoroloji’den Ankara’da dahil 15 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Nisan’a dair hava durumu raporunu paylaştı. MGM tarafından paylaşılan raporda, Ankara’nın aralarında olduğu 15 il için sarı kodlu uyarı verildiği görülüyor. Rapora göre, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve ülkenin güneyinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

MGM tarafından sarı kodla uyarı verilen şehirler ise şu şekilde: Ankara, Eskişehir, Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Kastamonu, Sivas, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Tokat ve Yozgat. Bu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer tarafından vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapılıyor.

Diğer yandan Marmara Bölgesi’nde de aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.