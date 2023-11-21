Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için son dakika fırtına uyarısı!

Kış mevsimi, ülkeyi sert bir şekilde vurdu. Dün pek çok bölgede tipi, fırtına ve aşırı yağış nedeniyle ulaşım ve elektrik kesintileri yaşandı. Bazı kentlerde sel ve su baskınları meydana geldi. Olumsuz hava koşulları, 9 kişinin ölümüne sebep oldu.

YOLLAR KAPANDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Dün ülke genelinde etkili olan tipi, 261 yerleşim yerinin yoluyla irtibatı kesildi. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yerlerde, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Fırtına ise ağaçların devrilmesine ve bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Bazı bölgelerde elektrik ve telefon hatları da zarar gördü.

SEL VE SU BASKINLARI CAN ALDI

Aşırı yağış, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti. Bazı araçlar da sular altında kaldı. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ’DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Güney Ege’nin güneyinde ve Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Güney Ege’de rüzgarın bugün, güney ve güneydoğuda fırtınanın ise yarın öğleden sonra başlayacağı ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Doğu Akdeniz’in doğusunda ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın, perşembe günü sona ereceği ifade edildi.

Kış mevsimi ne zaman başlar?

Kış mevsimi, astronomik olarak 21 Aralık’ta başlar ve 20 Mart’a kadar sürer. Meteorolojik olarak ise 1 Aralık’ta başlar ve 28 Şubat’a kadar devam eder.



Kış mevsiminde nasıl beslenmeliyiz?

Kış mevsiminde, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için bol bol sebze, meyve, kuruyemiş, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri tüketmeliyiz. Ayrıca, bol su içmeli, C vitamini, D vitamini ve probiyotik almalıyız.

Kış mevsiminde nasıl giyinmeliyiz?

Kış mevsiminde, soğuktan korunmak için kat kat giyinmeli, pamuklu ve yünlü kıyafetler tercih etmeliyiz. Baş, boyun, kulak, el ve ayak gibi bölgeleri sıcak tutacak aksesuarlar kullanmalıyız. Ayrıca, rüzgar geçirmeyen ve su tutmayan ayakkabılar giymeliyiz.