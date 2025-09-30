MGK Bildirisi: 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride, toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe ve bekaya yönelik tehditler ile yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetler ve uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye' istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır."

Suriye, Irak ve Bölgesel Güvenlik

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meseleler değerlendirildi. Kurul, komşuları bölgesel çatışmalara çekme çabalarına karşı verilen mücadeleye desteğin artarak sürdürüleceğini vurguladı.

Gazze, Kıbrıs ve Uluslararası Çağrılar

"İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir."

Bildiride, milli dava olarak nitelendirilen Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeli desteğinin vurgulandığı ve Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşun muhafaza edileceği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Bölgesel İnisiyatifler

"Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirilerek, Türkiye'nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir."

Ayrıca Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci görüşüldü; Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılacak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak bir ulaştırma hattının önemi ile nihai barışın tesisi yönündeki irade vurgulandı. Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alınarak ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan desteğin teyit edildiği bildirildi.

