MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikteki DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleştirildi.

Görüşmeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da katıldı. DEM Parti heyetinde ise Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu önemli görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, önemli bir görüşme daha gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Buldan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. 'İstişareye, ortak bir tutuma ihtiyaç var' kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla her aşamada Sayın Bahçeli'yi ve diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin, bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için elimizden gelen her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (ortada) ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar (sol 2) ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol (solda) katıldı. DEM Parti Van Milletvekili Buldan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağ 2), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (ortada) ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar (sol 2) ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol (solda) katıldı. DEM Parti Van Milletvekili Buldan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.