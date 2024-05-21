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MHP Genel Başkanı Bahçeli Reisi’nin ölümünü değerlendirdi: “Allah korusun Türkiye’de de yaşanabilir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, gündeme dair bazı açıklamalarda bulunarak, İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünden Kobani Davası'na kadar pek çok konuyu ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli Reisi’nin ölümünü değerlendirdi: “Allah korusun Türkiye’de de yaşanabilir”

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemle ilgili konuları ele aldı. Bahçeli, UCM’nin Netanyahu hakkında verdiği kararı değerlendirirken, İran Cumhurbaşkanı’nın ölümü ile ilgili ise “Allah korusun Türkiye’de de yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Netanyahu’nun güvendiği dağa kar yağıyor”

“Gazze’de masumların kanı dökülmeye devam ediyor. UCM Başsavcısının, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında müracaatta bulunması, çok önemli bir gelişmedir. Soykırımcıların kaçışı yoktur. Çember daralmaktadır. Netanyahu’nun güvendiği dağlara ise karlar yağmaktadır. Gazze meselesi, bizim de meselemizdir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehdidi katlanarak artacaktır. Anadolu, vaat edilmiş toprak değil, Türk milletinin varlığıdır. Küçük bir ihmal gösterilirse, sonuçları ağır olacaktır. Bölgede kurulacak Filistin Devleti, hem Ortadoğu’yu hem de Türkiye’yi rahatlatacaktır.”

“Allah korusun Türkiye’de de yaşanabilir”

“İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşımakta olan helikopterin düşüşü, herkesin ölümüne ve küresel tedirginliğin artmasına neden oldu. Bu durum, gerçekten de bir kaza mıdır yoksa sabotaj mıdır? Bu durumun acilen açıklığa kavuşması zorunludur. İsrail ve ABD’nin rolü ve nerede durduğu berraklaşmalıdır. İran’ın başına gelmiş olan bu felaketin Allah korusun Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek, mihrakların gerçek niyetlerini az çok bilmemizdendir. FETÖ'cü hainlerin, ‘Onların reisini aldın, diğerlerininkini de yanına al’ sözleri aklıma, ‘İtlerin duası kabul olsaydı, gökten yağan kemik olurdu’ sözünü getirmiştir.”

“HDP’nin devamı olan sözde parti kapatılmalı”

“6-8 Ekim’de 37 kişinin ölümüne neden olan isyanın azılı faillerinin hüküm giymesi, hukuk devletinin bir gereğidir. İşlenen suç kimsenin yanına kalmaz. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler, ihanetlerinin bedeline katlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasını neden sürüncemede bırakıyor? HDP bugün değilse ne zaman kapatılacak? Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan kalmamıştır diye düşünüyorum. O halde bu iş artık bitmelidir. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. DEM eş başkanları, kararı tanımadıklarını söylüyor. 42 yıl ceza almış olan terörist Demirtaş da bir ara sizin gibi atıp tutuyordu. Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma amacında olanların hepsine inşallah sıra gelecek.”

“Özgür Özel’e soruyorum”

“Özgür Bey ve yönetimine soruyorum. İmralı canisi ve terör mahkumları için af istiyor musun? Bu topraklarda Kürdistan kurulmasından yana mısınız? Türkiye’nin geleceğini kimlerle konuşuyorsunuz? Cezalara hukuksuz diyorsunuz da hukuk ve adalet nedir, devlet nedir?

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