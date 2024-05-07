MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bugün TBMM'de ağırlayacak

TBMM'de önemli bir buluşma gerçekleşiyor! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ağırlayacak. Görüşme, CHP kaynakları tarafından saat 12.00 olarak duyuruldu ve yeni anayasa çalışmalarının ana gündem maddesi olacağı belirtildi.



Görüşmenin yanı sıra, yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Bu kez ise Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşecek buluşma, siyasi çevreler tarafından merakla bekleniyor.