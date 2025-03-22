MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da terörle mücadelede duraksama olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:40
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa'daki iftar programında yaptığı konuşmada, 'Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu olmamıştır.' dedi.

41 Yıldır Süren Terörle Mücadele

Büyükataman, Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, ülkenin terör sebebiyle büyük bedeller ödediğini ifade etti. Terörün maliyetinin millet tarafından fedakarlıkla ödendiğini vurguladı.

Türk Devletinin Terörle Mücadelesi

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşacağına inandığını belirten Büyükataman, 'Ülkemizi çevreleyen bölgesel krizlerin arttığı, küresel sistemin yeniden şekil aldığı ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı atmosferde, Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'terörsüz Türkiye' vizyonu, Türkiye için tarihi bir fırsat yaratmıştır.' ifadesini kullandı.

Kararlılık Vurgusu

Büyükataman, 'Şunu herkes aklına iyi sokmalı, Türk devleti terörle pazarlık yapmaz, teröristle müzakere etmez ve etmeyecektir.' dedi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı verilere atıfta bulunarak, 1 Ocak 2025 tarihinden 13 Mart 2025 tarihine kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Büyükataman, Cumhur İttifakı ve MHP olarak terörle mücadeledeki kararlılıklarının, terör belasını ülke için tehdit olmaktan çıkarana kadar süreceğini vurguladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak, konuşma yaptı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak, konuşma yaptı.

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