MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama

İsmail Özdemir, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından yaşanan tartışmalara ilişkin hassas bir çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:05
MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama

MHP'li İsmail Özdemir'den Ferdi Tayfur Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailevi konuların televizyon ekranlarında tartışılmasına sert tepki gösterdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böylesine kıymetli bir sanatçı mezarına henüz konulmuş ve bedeni dahi soğumamışken, bazı ailevi konularının televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılması asla doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Sanatçının Türk milletinin gönlündeki eşsiz yerini vurgulayan Özdemir, eserlerinin nesiller boyunca hatırlanacağını belirtti. Ayrıca, Tayfur'un ailesinin acısına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yayın kuruluşlarını, merhum sanatçımızın aziz hatırasına ve milletimizin ortak acısına hürmeten, bu meseleleri insani ölçülere yakışır bir hassasiyetle ele almaya davet ediyoruz. Bırakın merhumun ailesi de kendi acısını yaşasın, hatıralarını korusun, saygıyla yadını yapsın, ailevi konuları kendi bünyesinde değerlendirsin. Bu ölçülere saygı duyulmasının, bizim mutlak beklentimiz olduğu bilinmelidir."

Son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ferdi Tayfur'a bir kez daha rahmet dileyen Özdemir, "Her türlü hukukunu koruma hassasiyetimizi sonuna kadar muhafaza edeceğimizi de kamuoyuna saygıyla arz ederiz." şeklinde konuştu.

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