Mike Waltz: Trump, Zelenskiy'nin İlgisizliğinden Dolayı Hayal Kırıklığı Yaşıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Başkan Trump'ın Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:57
Mike Waltz: Trump, Zelenskiy'nin İlgisizliğinden Dolayı Hayal Kırıklığı Yaşıyor

Mike Waltz'tan Trump ve Zelenskiy Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin masaya gelmemesinin ve fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasının kendisinde yarattığı büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump'ın Duyguları

Waltz, Trump'ın bu durumdan ötürü son derece üzgün olduğunu ve bu fırsatın daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ile İlişkiler

Bu açıklama, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin gidişatı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Waltz, her iki liderin de daha etkili bir iletişim kurarak, bölgedeki istikrarsızlığa çözüm bulmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

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