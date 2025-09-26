Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit Kilis Valiliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek eğitim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı; Vali Tahir Şahin destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:51
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit Kilis Valiliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit Kilis Valiliği'ni Ziyaret Etti

Ziyarette eğitim çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Macit, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Şahin'den Bakanlığın görev alanına giren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede kentte yürütülen eğitim çalışmaları ile planlanan projeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Taraflar, eğitim yatırımlarının öncelikleri ve uygulama süreçleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Vali Tahir Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim yatırımlarına verilen destek için teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (önde sağda), Kilis Valiliğini ziyarette...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (önde sağda), Kilis Valiliğini ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (önde sağda), Kilis Valiliğini ziyarette...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
4
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
5
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
6
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
7
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?