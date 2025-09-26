Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit Kilis Valiliği'ni Ziyaret Etti

Ziyarette eğitim çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Macit, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Şahin'den Bakanlığın görev alanına giren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede kentte yürütülen eğitim çalışmaları ile planlanan projeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Taraflar, eğitim yatırımlarının öncelikleri ve uygulama süreçleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Vali Tahir Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim yatırımlarına verilen destek için teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (önde sağda), Kilis Valiliğini ziyarette bulundu.