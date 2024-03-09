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Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğü ile alakalı son dakika gelişme yaşandı. Kritik karar Resmi Gazete'de onaylandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 01:34
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğü ile alakalı son dakika gelişme yaşandı. Kritik karar Resmi Gazete'de onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,  MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevinden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı. Son dakika olarak açıklanan görev değişikliğinin sebebi ile alakalı olarak açıklama yapılmadı. 

ERBİL ÖZDEMİR KİMDİR?

MSB'de uzun yıllar görev alan bir isim alan Erbil Özdemir'in geniş bir deneyim yelpazesine hakim olduğu bilinmekte. 

VEYSEL UYAR NEDEN AYRILDI

2020 yılında MSB Lojistik Genel Müdürü olrak atanan Veysel Uyar, 3 yıl 8 ay boyunca görevde kalmıştır. 

MSB Lojistik Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtyiacı olan tüm malzeme tedariğinden sorumlu bir kurum olarak bilinmektedir. Yeni atama kararı ile alakalı olarak ilerleyen günlerde açıklama yapması beklenmektedir.

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