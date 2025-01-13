İtalya'da İklim Aktivistleri ve Filistin Destekçileri Leonardo'ya 'Gazze' Tepkisi

İtalya'da Protesto: Leonardo'ya Gazze Tepkisi

İtalya'nın Brescia kentinde, iklim aktivistleri ve Filistin destekçileri, Leonardo savunma sanayi şirketini Gazze'deki soykırıma suç ortağı olmakla kınayan bir protesto düzenledi.

Protestoların Detayları

İtalyan "Özgür Filistin (Pal_Libera)" topluluğunun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, etkinliğin sabah saatlerinde gerçekleştirildiği bildirildi. Son Nesil (Ultima Generazione) iklim aktivistleri ve Filistin destekçileri, Leonardo'nun özel elektronik savunma harbi silahlarının üretildiği fabrikanın önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Göstericiler, Filistin bayrakları açarak sık sık "Özgür Filistin" ve "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları attı. Ayrıca, İtalyan hükümeti ve Leonardo'ya, İtalyan yasalarına saygı gösterilmesi ve özellikle İsrail'e silah sağlamaktan kaçınılması çağrısında bulundular.

Polis Müdahalesi ve Geçmiş Protestolar

Protestolar sırasında, polis göstericileri tesisin kapısı önünden zorla uzaklaştırdı. Bu tür eylemler, Filistin destekçileri tarafından geçen yıl da Leonardo'nun farklı tesisleri önünde yapılmıştı. Hükümet yetkilileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun bir parçası olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'e silah gönderilmediğini iddia etmesine rağmen, bazı medya kuruluşları İtalya'nın İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğüne ilişkin haberler yayınladı.