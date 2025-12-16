DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Bilecik'te Pazarcı Kavgası: Hürriyet Mahallesi'nde 2 Yaralı

Bilecik'te kapalı pazar alanında çıkan pazarcı kavgasında 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:00
Bilecik'te Pazarcı Kavgası: Hürriyet Mahallesi'nde 2 Yaralı

Bilecik'te Pazarcı Kavgası: Hürriyet Mahallesi'nde 2 Yaralı

Pazarda yaşanan arbede sonrası ekipler müdahale etti

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında zücaciye ürünleri satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olayda, zücaciye satan Baki D. ile Mesut K. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. İddiaya göre; Baki D. ve yanında çalışanlar, Mesut K.'ye saldırdı.

Yaşanan kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve zabıta, pazarda geniş çaplı önlem alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİLECİK'TE PAZARCI KAVGASI; 2 KİŞİ YARALANDI

BİLECİK'TE PAZARCI KAVGASI; 2 KİŞİ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
7
Meksika'da Cessna Citation III düştü — 7 ölü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi