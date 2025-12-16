Bilecik'te Pazarcı Kavgası: Hürriyet Mahallesi'nde 2 Yaralı

Pazarda yaşanan arbede sonrası ekipler müdahale etti

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında zücaciye ürünleri satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olayda, zücaciye satan Baki D. ile Mesut K. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. İddiaya göre; Baki D. ve yanında çalışanlar, Mesut K.'ye saldırdı.

Yaşanan kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve zabıta, pazarda geniş çaplı önlem alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

