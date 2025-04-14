Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri ile Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile başkent Doha'da bir araya geldi. Emirlik Divanı'nda gerçekleşen bu önemli görüşmede, her iki ülkeden bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili de yer aldı.

Görüşme sonrası Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Şeyh Temim Katar ile Mısır arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının önemini vurgulayarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacağına dair beklentisini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise iki ülke arasında köklü kardeşlik ilişkileri bulunduğunu ifade ederek, işbirliğini tüm alanlarda geliştirmeye yönelik kararlılığını özel bir şekilde belirtti. Görüşmede, Katar ve Mısır arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve işgal altındaki Filistin toprakları'ndaki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, saldırıların sonlandırılması ve bölge halkına insani yardım ulaştırılması için ortak çabaların önemine dikkat çekerek, bölgesel istikrar için atılması gereken adımları tartıştı. Ayrıca, önemli bölgesel gelişmelerin yanı sıra çeşitli sektörlerde işbirliğini artırma yolları masaya yatırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar ziyaretinin ardından bölgesel konuları görüşmek üzere Kuveyt'e geçerek Körfez turuna devam etmesi bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani (sağ 2) ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani (sağ 2) ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.