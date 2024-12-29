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Mısır'dan İsrail'in Gazze'deki Hastane Tahliyesine Sert Tepki

Mısır, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin tahliyesine sert tepki gösterdi ve sağlık altyapısını hedef almayı kınadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:49
Mısır'dan İsrail'in Gazze'deki Hastane Tahliyesine Sert Tepki

Mısır Dışişleri'nden Açıklama

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni tahliye etmesine yönelik güçlü bir tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, yapılan açıklamada, "Gazze'deki sağlık altyapısını sistematik olarak ve acımasızca hedef alan İsrail işgal güçleri, son olarak Kemal Advan Hastanesini tahliye etti" ifadelerine yer verdi.

Kemal Advan Hastanesi'nin Önemi

Kemal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki en büyük sağlık merkezi olma özelliği taşıyor. Yapılan saldırının ve hastanenin tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Filistinlileri yerlerinden etmek ve topraklarını terk etmeye zorlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltmayı ve yaşanamaz hale getirmeyi amaçlayan utanç verici olayların devam etmemesi" konusunda uyarı yapıldı.

Gazze'deki Sıkıntılar

Kemal Advan Hastanesi, 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'ın adını taşıyor ve saldırı öncesinde 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu. İsrail ordusu, 27 Aralık'ta hastaneyi kuşatmış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini de ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 514 Filistinli hayatını kaybetti ve 108 bin 189 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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