Mısır, Filistin Gelişmeleri İçin Acil Arap Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Mısır, Acil Arap Zirvesine Ev Sahipliği Yapıyor

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zirvenin Kahire'de gerçekleştirileceğini ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ile mevcut zirve başkanı Bahreyn Krallığı ile koordineli olarak organize edileceğini bildirdi.

Zirve düzenlenmesi kararının, Filistin meselesindeki yeni ve ciddi gelişmeleri ele almak üzere Filistin'in de dahil olduğu Arap ülkeleriyle gerçekleştirilen istişareler ve görüşmelerin ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu zirvenin, Filistin meselesindeki son derece önemli ve acil gelişmelerin ele alınması için bir fırsat sunacağı vurgulandı.