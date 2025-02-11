Mısır, Süveyş Kanalı Genişletme Projesini Tamamladı

Mısır, Süveyş Kanalı'nın Genişletilmesi Projesini Tamamladı

Mısır, uluslararası ticaret trafiğini karşılama kapasitesinin artırılması amacıyla uzun süredir devam eden Süveyş Kanalı genişletme projesinin tamamlandığını duyurdu. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rebi, projenin tamamlanmasının küresel ticaret hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Kanalın Kapasitesi Artacak

Rebi, genişletme projesi sayesinde kanalın kapasitesinin güçlendiğini ve günlük gemi geçiş sayısının 6 ila 8 arasında arttığını bildirerek, projenin küresel ticaret için yüksek seyir güvenliğine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti. Bu kapsamda, deniz taşımacılığındaki yeni gelişmelere uyum sağlama amacı gütmektedir.

Proje, Ever Given Kazasının Ardından Gelişti

Süveyş Kanalı genişletme projesi, 24 Mart 2021 tarihinde Ever Given isimli dev konteyner gemisinin karaya oturmasıyla gündeme gelmişti. Kazanın ardından, Mısır, kanalın güney kısmını genişletme planını açıklamıştı. Proje ile birlikte, kanalda paralel kanallar oluşturulması ve çeşitli alanların genişletilmesi hedeflenmiştir.

Ever Given Kazası ve Etkileri

Ever Given, kum fırtınası ve olumsuz hava koşulları neticesinde göz gözü görmezken, 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışması sonucu ortaya çıkan uzun gemi kuyrukları, deniz trafiğinin durmasına ve ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) gibi ürünlerin sevkiyatında aksamalara yol açmıştı. Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren başarılı çalışmaların ardından 29 Mart'ta gemiyi yüzdürmeyi başarmış ve kanal deniz trafiğine açılmıştır.

Kazanın Mısır ekonomisine günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarar verdiği tahmin edilirken, Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmiştir.