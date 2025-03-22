Mısırlı Davulcu, Işıklı Atıyla Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Mısırlı davulcu Muhammed Ahmed, led ışıklarla süslediği atıyla ramazan davulculuğu geleneğine modern bir dokunuş katıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:09
Mısırlı Davulcu, Işıklı Atıyla Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Mısırlı Davulcu, Işıklı Atıyla Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dikirnis bölgesinde yaşayan Muhammed Ahmed, kendisini ve atını led ışıklarla süsleyerek sokak sokak dolaşarak ramazan davulculuğu yapıyor. Ahmed, kıyafetleri, küçük davulu ve ışıklandırılmış atıyla Mısırlıları sahura kaldırmak için sokağa çıkınca çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Çocukların Neşesi

Atının yanında yürüyen çocuklarla sahur saatlerinde sokakları dolaşan Mısırlı Ahmed, neşeli ezgilerle insanları sahura kaldırıyor. Mahalledeki çocuklara adlarıyla seslenen ve "Ramazan mübarek olsun" diyen davulcu Ahmed'e, çocuklar geleneksel sahur manileriyle eşlik ediyor. "Allah’ı an, Peygamber’e selam gönder" gibi sözler hafif rüzgârla birlikte sokaklarda yankılanıyor.

Ahmed, ışıltılı atı ve elbisesiyle "Uyan ey uyuyan! Allah’tan başka ilah yoktur, O’nu an" şeklinde seslenirken, mahalle sakinleri de bu geleneksel sahur çağrısına kulak veriyor.

Geçen Yıl Deve, Bu Yıl At

AA muhabirine konuşan Mısırlı davulcu, mesleğe 5 yıl önce atalarının izinden giderek başladığını ve bu yöntemle ramazan davulculuğuna yenilik katmak ve çocuklara neşe getirmek istediğini belirtti. "Kıyafetlerine, atına ve davuluna çok sayıda ışık yerleştiriyorum; Mısır'ın ilk ışıklı davulcusuyum" diyen Ahmed, her yıl bu geleneği sunma biçimini değiştirmeyi hedefliyor.

Ahmed, "Geçen yıl deveyle sokakları gezdim, bu yıl ise onun yerine atı tercih ettim. Işıklı atla ramazan davulculuğu geleneği çocukların çok ilgisini çekiyor, onlara neşe katıyor." ifadelerini kullandı. Çocukların ismiyle seslenerek onları sahura kaldırdığını ve ailelerin buna karşılık kendisine para verdiğini belirten Ahmed, özellikle Ramazan Bayramı öncesinde daha iyi para kazandığını aktardı.

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