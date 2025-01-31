Mısırlılardan Gazze Tehcirine Karşı Büyük Protesto

Gazze Sınırında Büyük Protesto

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde, binlerce Mısırlı, Filistinlilerin topraklarından zorla tehcir edilmesine karşı protesto düzenledi. Protestolar, sabah saatlerinden itibaren başladı.

Mısır'dan Filistin'e Destek

Göstericiler, Filistin ve Mısır bayraklarının yanı sıra "Gazze halkının topraklarından sürülmesini reddeden" dövizler taşımaktaydı. Mısırlılar, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze halkının zorla tehcir edilmesi yönündeki açıklamaları şiddetle kınadı.

Mısır medyası, bu durumu "Filistinlilerin tehcirini reddeden büyük kalabalıklar Refah Sınır Kapısı'na akın ediyor" şeklinde duyurdu. Ayrıca, Mısır'ın El-Buhayra, Kefr eş-Şeyh, El-Garbiyye, Port Said, İsmailiyye, Şarkiyye, Kalyubiyye ve Beni Suveyf gibi birçok kentinde de benzer destek gösterileri gerçekleştirildi.

Uluslararası Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de meydana gelen yıkımın ardından Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği önerisinde bulunmuştu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ocak'ta Kahire'de yaptığı açıklamada, bu konuda güçlü bir duruş sergiledi.

Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür" diyerek, Mısır'ın ulusal güvenliğinin tehlikeye atılamayacağını vurguladı. Sisi, iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşma konusundaki kararlılığını da dile getirdi.