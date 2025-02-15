MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki raporu paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:19
MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

MİT'ten Önemli Açıklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Atatürk'le mülakat talep eden bir İngiliz kadın hakkında hazırlanan istihbarat raporunu kamuoyuna duyurdu. MİT'in resmi internet sitesinde, 'Özel Koleksiyon' sekmesi altındaki belgeler kısmında yayımlanan yeni rapor, 31 Mayıs 1935 tarihini taşımaktadır.

Atatürk'ü Şüphelendiren İfadelere Dikkat

İstanbul Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, mülakat talep eden kadının Atatürk'ten gazeteci olarak bahsettiği belirtilmektedir. Raporun içeriğinde, Atatürk'ün bu durumu casusluk faaliyetleri olarak algıladığına dair ifadeler yer almaktadır.

Ayrıntılı İnceleme Talepleri

Raporda, Atatürk'ün bu kadının durumu hakkında detaylı bilgi istenildiği ve muhaberesinin gözden geçirilmesi, evrakının kontrol edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, kadının sefaretle bir bağlantısının olup olmadığına dair bir inceleme yapılması talep edilmiştir.

Mektup ve Bilgilerin Takibi

Raporun ilerleyen kısımlarında, Bay Kılıç Ali'nin Atatürk'ün kadınla olan yazışmalarını dikkatle incelediği ve kadının ayrılmasına iki gün kaldığı bilgisi yer almaktadır. Takip edilen mektupların elde edilmesi ve kadının odasına girme çabalarının sürdürüldüğü de ifade edilmektedir.

Vurgulanan Bilgiler

Son olarak, raporda kadınlara ait fotoğrafların sunulmasının yanı sıra, bu durumun ciddi bir incelemeye tabi tutulduğu izlenimi de dikkat çekmektedir.

Bu rapor, dönemin siyasi atmosferini ve MİT'in istihbarat alanındaki çalışmalarını gözler önüne seriyor.

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