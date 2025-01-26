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MİT Başkanı Kalın, Şam'da Yeni Yönetimle Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:18
MİT Başkanı Kalın, Şam'da Yeni Yönetimle Görüştü

MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Kritik Temaslar Gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da önemli temaslarda bulundu. Kalın, burada yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme, Suriye'deki resmi Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Şam'daki temasları sırasında sadece yeni yönetimin lideri Şara ile değil, aynı zamanda Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile de bir araya geldi.

Bu görüşmeler, bölgedeki siyasi ve istihbari gelişmeler açısından büyük önem taşırken, Suriye ile Türkiye ilişkilerinin geleceği üzerine de önemli ipuçları barındırıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da yeni...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (sağda) ile bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da yeni...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (solda), Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (sağda) ile bir araya geldi.

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